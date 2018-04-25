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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
25.04.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Şekip Mosturoğlu: "Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın"

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Şekip Mosturoğlu: "Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın"

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaşanan saha olayları nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden seyircisiz olarak devam etmesi kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

FB TV'ye konuşan Şekip Mosturoğlu şu ifadeleri kullandı: "Herhalde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararını geniş özet olarak kulübe gönderecektir. Kulübe gönderdiğinde de değerlendireceğiz. Hayırlı olsun. Sahada müsabaka sonuçlansın ve hak eden finale kalsın. Basın toplantısında değerlendirdiğim tezim, Beşiktaş'ın hakem izin vermeden sahadan çekildiği yönündeydi. O yüzden federasyonun gerekçeli kararını görelim ve değerlendirme yapalım diye söylüyorum. Yine kamuoyuyla paylaştığım konulardan bir tanesi, hakemin raporunda temsilcinin Şenol Güneş'in kafasına dikiş atıldığını ve ambulansla götürüldüğünü söylediğini rapor ettiğiydi.

Ama referans olarak gösterilen, kaynak olarak gösterilen temsilci Vahap Şimşek kendi raporuna bunu yazmamıştı. İletişimden de uyardılar beni. Galiba bunun gerçek olmadığı yönünde de bir takım yayın yapılıyormuş. Raporlar geçen hafta Cuma günü geldi. 2 tane Federasyon, Akreditasyon ve Güvenlik Temsilcisi ile Üst klasman temsilcisi. Yani üç tane rapor yazan temsilci var. Üçünün de raporunda bu husus yok. Yani bize gelen raporlarda böyle bir şey yok. İsteyen bu raporları istediği yerden temine edebilir. Kaldı ki bu raporları sosyal medyada yayınladılar. Oradan da bulabilirler. Bize gelen raporlarda bu husus yok.

Sanki orijinal bir şeymiş gibi bana bağlamaları da ilginç bir şey. Bunu kamuoyunun vicdanına, takdirine sunuyorum. İnanılmaz şeyler oluyor. Resmi evrak üzerinden okuduğumuz şeyin dahi gerçek olmadığını söyleyen insanlar var. Pes diyorum. Hayırlı olsun. Türkiye Futbol Federasyonu kararının geniş özeti gelecektir. Bu kararın bir gerekçesi vardır. O gerekçeyi gördüğümüzde daha net olarak konuşabiliriz. Müsabaka Talimatının 19. maddesi hakemin tatil etme sebebini Türkiye Futbol Federasyonu'nun değerlendirme yetkisini veriyor, federasyon yönetim kuruluna. 19. maddeyle yönetim kurulu hakemin kararını değerlendirmiş. 20. maddeyle de kaldığı yerden aynı şekilde tedbiren seyircisiz oynanmasına karar vermiş. Hakemin tatil kararını neden yerinde bulmadığını o kısa kararın içerisinde yazacaktır. O da bize geldiğinde göreceğiz. Bizim olduğu gibi Beşiktaş'ın da bu kararı Tahkim Kurulu'na götürme hakkı var. O günler gelince değerlendirmesini yeniden yaparız."

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