Şekip Mosturoğlu kimdir kaç yaşında?
Şekip Mosturoğlu Fenerbahçe Spor Kulübünde yürüttüğü asbaşkanlık görevi dahilinde hukuk işleri ve dış ilişkiler sorumluluğunu devam ettirmektedir. Peki, Şekip Mosturoğlu kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler
Şekip Mosturoğlu 20 Nisan 1966 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kuleli Askeri Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Avukat olarak çalışmalarını sürdürmüş 2004 yılında TFF Asbaşkanlığı daha öncesinde ise TFF Hukuk Kurulu Üyesi olarak futbolun içerisinde yer almıştır.
Mosturoğlu & Çopuroğlu Hukuk Bürosu kurucusu ve ortağıdır.
2006 yılından bu yana Fenerbahçe Yönetim Kurulunda asil üye Hukuk ve Dış İlişkiler Sorumlusu Asbaşkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında Şike Davası kapsamında 8 ay tutuklu kalmıştır. Eşi Dilek Mosturoğlu da kendisi gibi avukattır, bu evliliğinden bir oğlu, birde kızı vardır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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