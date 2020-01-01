Sekidika transferinde Galatasaray'a 2 dev rakip!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Eskişehirspor'da başarılı gösterdiği performansla Süper Lig kulüplerinin transferdeki gözdesi haline gelen Jesse Sekidika’ya G.Saray’ın ardından F.Bahçe ve Trabzon da talip oldu.

İlk olarak sarı kırmızılıların masaya oturup teklif yaptığı Nijeryalı kanat için F.Bahçe ve Trabzon da girişimlere başladı. Alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olduğu için bu transferde son sözü Eskişehir değil, Sekidika söyleyecek. Henüz 23 yaşında ve gelişime açık olması nedeniyle teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği Nijeryalı futbolcunun ikinci yarıda hangi takımda oynayacağı bir hafta içinde netleşecek. Jesse Sekidika’nın menajeri Segun Ogunbayo, pazar günü İstanbul’a gelecek ve kulüplerle yetkilileriyle masaya oturacak.

HACİZLER KALKTI

Galatasaray, kulüp üzerindeki hacizlerin kaldırıldığını açıkladı. Florya’nın yeniden kulübe kazandırıldığı belirtildi.

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