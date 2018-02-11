Şehitlerimiz için saygı duruşu!
Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görevleri sırasında şehit olan kahraman askerlerimiz anısına; 11 ve 12 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.
Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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