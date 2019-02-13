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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
13.02.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Seferovic, G.Saray maçı öncesi iddialı

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Seferovic, G.Saray maçı öncesi iddialı

Benfica’nın golcü oyuncusu Haris Seferovic, Galatasaray maçı öncesi iki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağını söyleyerek, “Büyük bir maç olacak” dedi.

Benfica’nın İsviçreli golcü oyuncusu Haris Seferovic, Galatasaray ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçı öncesinde konuştu. İyi bir skor beklediklerini belirterek sözlerine başlayan Seferovic, “Çok iyi bir oyun olacak. Çok iyi bir stadyum var ve iyi bir atmosfer olacaktır. Ligde alınan 10-0’lık galibiyetin kendilerine güvenlerini nasıl etkilediği sorulan golcü futbolcu, “Benim ve bütün takım arkadaşlarımın kendine güveni tam. Bu maç için hazırız. İyi bir form durumumuz var ama Galatasaray’a da büyük bir saygımız var. İyi bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.

“Kazanmak için geldik”

Galatasaray’ın da kendileri gibi maçı kazanmak için oynayacağını ifade ederek sözlerini sürdüren Seferovic, “Büyük bir maç olacak. Buraya kazanmak için geldik. Tahminimce karşımızda da bizim gibi düşünen bir takım. İki takım da kazanmak istiyor. Bu nedenle büyük bir karşılaşma olacaktır” açıklamasını yaptı. UEFA Kupası’nı kazabilecek kapasitede olup olmadıkları da sorulan Seferovic, “Biz şu anda sadece bu maçı düşünüyoruz. Bu maç zor geçecektir. Galatasaray ile oynamadan diğer turları düşünemeyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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