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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.06.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Sefa Yılmaz, Altınordu'ya veda etti

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Sefa Yılmaz, Altınordu'ya veda etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren sağ kanat Sefa Yılmaz, kırmızı-lacivertli kulüple vedalaştı.

Süper Lig'den talipleri olduğunu dile getiren deneyimli forvet tercihini bir üst ligden yana kullanacağını açıkladı.

Sefa'nın Süper Lig'in yeni temsilcisi Gençlerbirliği ile temasta olduğu öğrenildi. Altınordu'ya geçen sezon Boluspor'dan transfer olan tecrübeli futbolcuya 2. Lig ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor da talip olmuştu. Sefa, İzmir temsilcisinde 29 maçta 5 gol attı.

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