Seedorf'tan şaşırtan karar! Fenerbahçe...
Clarence Seedorf Süper Lig'den iki futbolcuyu milli takım kadrosuna aldı. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Kameni'yi milli takıma çağırması şaşkınlıkla karşılandı.
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42 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Kameni'yi milli takıma çağırdı. Ayrıca Clarence Seedorf Kayserispor'dan Kana-Biyik da kadroya aldı.
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