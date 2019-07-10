Sedat Balkanlı Turnuvası’nda şampiyona kupayı Aziz Yıldırım verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSedat Balkanlı Turnuvası’nda şampiyona kupayı Aziz Yıldırım verdi
GeriFutbol Sedat Balkanlı Turnuvası’nda şampiyona kupayı Aziz Yıldırım verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
10.07.2019 - 19:52, Son Güncelleme:

Sedat Balkanlı Turnuvası’nda şampiyona kupayı Aziz Yıldırım verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sedat Balkanlı Turnuvası’nda şampiyona kupayı Aziz Yıldırım verdi

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin unutulmaz isimlerinden Sedat Balkanlı adına düzenlenen turnuvada şampiyon Büyük Ümitler Spor Kulübü oldu.

Gaziosmanpaşa Sedat Balkanlı Tesisleri’nde ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan turnuvanın final maçında Altınova Futbol Okulu ile Büyük Ümitler Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Büyük Ümitler, kupanın sahibi oldu. Şampiyon takıma madalyaları ve şampiyonluk kupasını Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım verdi. Kupa töreninin ardından Aziz Yıldırım iki takım futbolcularıyla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Daha sonra Sedat Balkanlı’nın oğlu Efe Balkanlı, Aziz Yıldırım’a plaket takdim etti.

Organizasyonun ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Efe Balkanlı, "Öncelikle Gaziosmanpaşa Kulübü’ne çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde burada olabilmek bizim için çok önemli. Çünkü gerçekten babamın hatırlanması çok önemli. Bu yıl vefatının 10’uncu senesi. Biz her gün acısını yaşıyoruz ama en azından hatırlayanları var. Bize güzel bir soyadı bıraktı. Aziz Yıldırım’ın gelmesi beni gerçekten çok mutlu etti. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri her zaman maddi manevi yanımızda oldular. Başkanı burada gördüğüm zaman tabii ki daha çok duygulandım. Bundan sonra da böyle güzel organizasyonlar ile bizler de babamızın adını yaşatmaya çalışacağız. İki kulübe de teşekkür ediyorum. Allah daha nice Sedat Balkanlı çıkartması adına Gaziosmanpaşa’ya güç versin" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Sedat Balkanlı Turnuvası’nda şampiyona kupayı Aziz Yıldırım verdi
Galatasaray'da Banega transferi rafa kalktı
Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını Peter Sagan kazandı
Novak Djokovic, yarı finalde