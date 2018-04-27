Seçim öncesi son buluşma
Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın bugünkü divan kurulunda konuşması ve başkan adayı Ali Koç’un da Yıldırım’a yanıt vermesi bekleniyor.
FENERBAHÇE’de tarihi kongreye yaklaşık 40 gün kala başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç bugün saat 10.30’da başlayacak divan kurulunda son kez karşı karşıya gelecekler.
İki isim kongre öncesi son konuşmalarını yaparken, başkan Aziz Yıldırım’ın kürsüye çıkması ve Ali Koç’un da Yıldırım’a yanıt vermesi bekleniyor.
Ocak ayındaki divan kurulunda başkan Aziz Yıldırım konuşmayı tercih etmemiş, yönetim kurulu adına Şekip Mosturoğlu açıklama yapmıştı. Bu toplantıda ise Yıldırım’ın söz alması bekleniyor.
KOÇ, ‘KONUŞMAYACAĞIM’ AÇIKLAMASI YAPTI AMA...
Ali Koç ise şimdilik, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenecek divan toplantısında kürsüye çıkmayı düşünmüyor. Ancak kendisine yönelik söylemler olursa kararını değiştirebileceğini belirten Koç, Sarı Lacivert Derneği’nde gerçekleştirdiği konuşmada da divan kurulunda söz almayı düşünmediğini belirtip, “Ancak görünen o ki, konuşmaya mecbur kalacağım” ifadelerini kullandı.
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