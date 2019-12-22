Sebastiano Esposito golünü attı, annesine koştu!
Genoa maçında attığı golle Inter tarihinde Serie A’da gol atan en genç ikinci futbolcu olan Sebastiano Esposito, sevincini annesine sarılarak yaşadı.
Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen 17 yaşındaki yıldız adayı Sebastiano Esposito, Genoa karşısında attığı golün sevincini annesiyle paylaştı.
Serie A kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan genç futbolcu, 64. dakikada penaltıdan attığı golün ardından maçı tribünden izleyen annesinin yanına koştu.
Annesine sarılan Sebastiano Esposito, gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Esposito'nun da ağlamasıyla ortaya duygusal bir tablo çıktı.
Sebastiano Esposito böylece Inter formasıyla Serie A’da gol atan en genç ikinci futbolcu oldu. (17 yaş 172 gün) Önceki rekor, Mario Corso’ya aitti. (17 yaş 97 gün)
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