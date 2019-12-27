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Futbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 18:27,Son Güncelleme:/

Sebastian Jurado'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: "Haberim yok"

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Sebastian Jurado'dan Beşiktaş'a transfer yanıtı: "Haberim yok"

Cruz Azul'un file bekçisi Sebastian Jurado, Beşiktaş'tan teklif aldığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haberler | Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Meksikalı kaleci Sebastian Jurado, konu hakkında ülkesinin basınına konuştu.

"TEKLİFTEN HABERİM YOK"

"Beşiktaş'ın seninle ilgilendiği doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Jurado, "Beşiktaş'ın teklifinden haberim yok. Bana bir şey ulaşmadı. Haberleri ben de gördüm ama konu hakkında bir bilgiye sahip değilim" ifadelerini kullandı.

Cruz Azul ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon 18 maçta oynadı ve 2 kez kalesini gole kapattı.

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Sebastian Juradodan Beşiktaşa transfer yanıtı: Haberim yok


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