Sebahattin Akgül: "İçerideki maçlarımızı kayıpsız kapatmamız lazım"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sebahattin Akgül, rakipler ne kadar güçlü olursa olsun, kendi evlerinde oynadıkları maçları kazanmaları gerektiğini belirterek, "Bundan sonraki karşılaşmalar için inşallah daha iyi çalışarak, özellikle içerideki maçlarımızı kayıpsız kapatmamız lazım." dedi.

Müsabakadaki hakem yönetimini eleştiren Akgül, şunları söyledi:

"Hakem arkadaşların aleyhinde bu güne kadar hiç konuşmadım. Biz de insanız ve bazen buramıza kadar geliyor. Bizim oyuncularımıza 12-13 tane faul verildi. Acaba kardeşimiz, bu faulleri izleyip, 'Doğru karar vermişim.' diyebilecek mi? Merak ediyorum. İkili mücadelede dokunuyor ve aleyhimize düdük çalıyor. Dolayısıyla oyun disiplini denen bir şey kalmadı. Öne de geçtik ama yine küçük bir hata yüzünden gol yedik. Uzun oynamamız gereken, rakip sahada kabul etmemiz gereken pozisyonda maalesef topu kaptırdık. Uzaktan yediğimiz, hatalı bir gol. Kalecinin o golü yememesi lazım. Maç 1-1 bitti. Futbol mücadeledir. Rakibimiz de mücadele etti ve golü buldu. Kendilerini kutluyorum."



Bulak: "Daha iyi bir sonuç olabilirdi"



Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, maçı kazanmalarını sağlayabilecek pozisyonları yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini dile getirdi.

İki takımın da galibiyet için inanılmaz bir mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Bulak, "Zaman zaman üstünlüğü ele geçirdik, iyi paslar yaptık. İlk yarıda iki tane pozisyonumuz vardı. Değerlendirebilsek, daha iyi bir sonuç olabilirdi. Biz geri dönüşleri iyi yapabilen bir takım değildik. Geçen hafta yaptık. Burada da deplasmanda beraberliği yakaladık. Kazanabilirdik." şeklinde konuştu.

Yedikleri golün öncesindeki pozisyonda faul olduğunu savunan Bulak, "Bugün hakem maç mı yönetti, başka bir şey mi yaptı bilmiyorum. Hakem hakkında konuşmak da doğru değil ama hem bize hem rakibe hiç iyi bir yönetim gösteremedi. Herhalde zorla hakem yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.



Bulak, Afjet Afyonspor'u da kutlayarak, "Afjet Afyonspor'un iyi bir kadrosu oluşmuş. Teknik ekibini tebrik ediyorum. Başkanlarını ve yönetim kurullarını da tebrik ediyorum. Bizi centilmence karşıladılar ve ağırladılar. Afyon tam bir futbol kenti olmuş. Bundan sonra inşallah başarılı olurlar." değerlendirmesinde bulundu.

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