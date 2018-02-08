Scoutium futbol düzenini değiştirmeye geliyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerScoutium futbol düzenini değiştirmeye geliyor
Spor Arena Scoutium futbol düzenini değiştirmeye geliyor
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08.02.2018 - 16:17, Son Güncelleme:

Scoutium futbol düzenini değiştirmeye geliyor

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Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Futbol kimimiz için tutku, kimimiz içinse yaşam biçimi. Günlük sohbetlerimizin vazgeçilmezi, çayımızın şekeri, hayatımızın ise tadı tuzu…

Futbolun teknolojiyle buluşması ise henüz çok yeni. Futbol ve girişimcilik birbirine çok uzak iki kavram olarak düşünülse de artık topraklarımızdan çıkıp tüm dünyaya açılmayı bekleyen, dünyadaki tüm futbol düzenini değiştirebilecek, yeni doğmuş bir futbol girişimimiz var: Scoutium.

Futbolsever, futbolcu ve kulüp bir arada

Boğaziçi’li ve ODTÜ’lü 3 arkadaşın, 2017’nin kış aylarında Bursa’da mahalle maçı tadında bir sohbeti esnasında doğan Scoutium, şu anda Trabzonspor, Göztepe ve Kasımpaşa’yı bünyesine katmış, yatırım turunu 1 milyon dolar ile tamamlamış dev bir dijital futbol platformu haline geldi. Bursa’dan İstanbul’a, hatta Queens Park Rangers ile birlikte İngiltere’ye uzanan bu sıra dışı futbol hikayesinde Scoutium; futbolseverleri, futbolcuları ve kulüpleri aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

Scout olmaya hazır mısın?

Scoutium’a üye olan futbolseverler, oyuncuları değerlendirerek kulüplerine seslerini duyurabiliyor. Scoutium kullanıcıları artık sadece futbol seyircisi olarak kalmıyor, oyuna dahil olarak takımların teknik ekiplerinde antrenör ve scout olma şansı elde ediyor!

Keşfedilmeyen yetenek kalmayacak

Scoutium’a üye olan futbolcular ise Scoutium gözlemcilerini maçlarına çağırarak keşfedilme fırsatını yakalıyor. Kulüpler ise bu yetenekleri keşfederek yeni yıldızlarını Scoutium ile arıyor.

Sen de futbol bilgini kanıtlamak istiyorsan, Scoutium.com’a üye ol, takımının parçası olma şansını yakala.

Scoutium futbol düzenini değiştirmeye geliyor

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