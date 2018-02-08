Scoutium futbol düzenini değiştirmeye geliyor
Futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Futbol kimimiz için tutku, kimimiz içinse yaşam biçimi. Günlük sohbetlerimizin vazgeçilmezi, çayımızın şekeri, hayatımızın ise tadı tuzu…
Futbolun teknolojiyle buluşması ise henüz çok yeni. Futbol ve girişimcilik birbirine çok uzak iki kavram olarak düşünülse de artık topraklarımızdan çıkıp tüm dünyaya açılmayı bekleyen, dünyadaki tüm futbol düzenini değiştirebilecek, yeni doğmuş bir futbol girişimimiz var: Scoutium.
Futbolsever, futbolcu ve kulüp bir arada
Boğaziçi’li ve ODTÜ’lü 3 arkadaşın, 2017’nin kış aylarında Bursa’da mahalle maçı tadında bir sohbeti esnasında doğan Scoutium, şu anda Trabzonspor, Göztepe ve Kasımpaşa’yı bünyesine katmış, yatırım turunu 1 milyon dolar ile tamamlamış dev bir dijital futbol platformu haline geldi. Bursa’dan İstanbul’a, hatta Queens Park Rangers ile birlikte İngiltere’ye uzanan bu sıra dışı futbol hikayesinde Scoutium; futbolseverleri, futbolcuları ve kulüpleri aynı çatı altında buluşturmayı hedefliyor.
Scout olmaya hazır mısın?
Scoutium’a üye olan futbolseverler, oyuncuları değerlendirerek kulüplerine seslerini duyurabiliyor. Scoutium kullanıcıları artık sadece futbol seyircisi olarak kalmıyor, oyuna dahil olarak takımların teknik ekiplerinde antrenör ve scout olma şansı elde ediyor!
Keşfedilmeyen yetenek kalmayacak
Scoutium’a üye olan futbolcular ise Scoutium gözlemcilerini maçlarına çağırarak keşfedilme fırsatını yakalıyor. Kulüpler ise bu yetenekleri keşfederek yeni yıldızlarını Scoutium ile arıyor.
Sen de futbol bilgini kanıtlamak istiyorsan, Scoutium.com’a üye ol, takımının parçası olma şansını yakala.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle