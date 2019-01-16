Scout ekibinin yeni gözdesi! F.Bahçe...
Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Damein Comolli, Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten isim. Sarı lacivertli kulübün listesine son olarak genç yetenek Marian Shved girdi.
Golcü ve genç kanat oyuncularını yakın takibe alan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi...
Scout ekibinin, Karpaty formasını giyen Marian Shved'i gözüne kestirdiği öğrenildi.
ARAŞTIRMALAR BAŞLADI
21 yaşındaki Ukraynalı yıldız bu sezon ligde 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Shved konusunda araştırmalara başlarken, genç yıldızla ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.
İSPANYA'DA YAPAMADI
Karpaty altyapısında yetişen Marian Shved ardından Sevilla futbol akademisine transfer oldu ve alt yaş kategorilerinde forma giydi
Ancak İspanya'da tutunamayan Ukraynalı oyuncu yeniden Karpaty'nin yolunu tuttu.
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