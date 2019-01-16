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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
16.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Scout ekibinin yeni gözdesi! F.Bahçe...

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Scout ekibinin yeni gözdesi! F.Bahçe...

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sportif Direktör Damein Comolli, Ersun Yanal'ın talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten isim. Sarı lacivertli kulübün listesine son olarak genç yetenek Marian Shved girdi.

Golcü ve genç kanat oyuncularını yakın takibe alan Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi...

Scout ekibinin, Karpaty formasını giyen Marian Shved'i gözüne kestirdiği öğrenildi.

ARAŞTIRMALAR BAŞLADI

21 yaşındaki Ukraynalı yıldız bu sezon ligde 17 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla 11 gole direkt katkı yaptı

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Shved konusunda araştırmalara başlarken, genç yıldızla ilgili son kararı Ersun Yanal verecek.

İSPANYA'DA YAPAMADI

Karpaty altyapısında yetişen Marian Shved ardından Sevilla futbol akademisine transfer oldu ve alt yaş kategorilerinde forma giydi

Ancak İspanya'da tutunamayan Ukraynalı oyuncu yeniden Karpaty'nin yolunu tuttu.

 

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