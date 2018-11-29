Schweinsteiger geri dönüyor! Jübile yapmıştı...
Alman futbolunun efsanelerinden biri olan ve ABD'de Chigaco Fire forması giydikten sonra futbolu bırakan Bastian Schweinsteiger, yeşil sahalara geri dönüyor.
Bayern Münih'te ve Almanya Milli Takımı'ndaki başarılı performansıyla Alman futbolunun efsaneleri arasına giren Bastian Schweinsteiger, futbolu bıraktığı kulüp olan ABD Major Lig ekibi Chicago Fire ile yeniden anlaşma sağladı.
FUTBOLU CHİCAGO'DA BIRAKTI
Profesyonel olarak 13 yıl formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılıp 2015-2016 sezonunda Manchester United'ın yolunu tutan ancak burada performansı düşük kalan Schweinsteiger, 2017 ve 2018'in bir kısmını ABD Major Lig ekibi Chicago Fire'da geçirmişti.
29 AĞUSTOS 2018'DE ALLİANZ ARENA'DA JÜBİLE YAPMIŞTI
2017'de takımıyla 25 maça çıkıp 3 gol atan 34 yaşındaki Schweinsteiger, ABD ekibinin, Bayern Münih ile oynadığı 29 Ağustos 2018'de Allianz Arena'Daki jübile maçında sahalara veda etmişti.
Ancak MLSssoccer'da yer alan habere göre Schweinsteiger'in 2019 için Chicago ile tekrar anlaştığı ve futbola geri döneceği belirtildi. (Ajansspor)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle