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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Schweinsteiger geri dönüyor! Jübile yapmıştı...

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Schweinsteiger geri dönüyor! Jübile yapmıştı...

Alman futbolunun efsanelerinden biri olan ve ABD'de Chigaco Fire forması giydikten sonra futbolu bırakan Bastian Schweinsteiger, yeşil sahalara geri dönüyor.

Bayern Münih'te ve Almanya Milli Takımı'ndaki başarılı performansıyla Alman futbolunun efsaneleri arasına giren Bastian Schweinsteiger, futbolu bıraktığı kulüp olan ABD Major Lig ekibi Chicago Fire ile yeniden anlaşma sağladı.

FUTBOLU CHİCAGO'DA BIRAKTI
Profesyonel olarak 13 yıl formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılıp 2015-2016 sezonunda Manchester United'ın yolunu tutan ancak burada performansı düşük kalan Schweinsteiger, 2017 ve 2018'in bir kısmını ABD Major Lig ekibi Chicago Fire'da geçirmişti.

29 AĞUSTOS 2018'DE ALLİANZ ARENA'DA JÜBİLE YAPMIŞTI
2017'de takımıyla 25 maça çıkıp 3 gol atan 34 yaşındaki Schweinsteiger, ABD ekibinin, Bayern Münih ile oynadığı 29 Ağustos 2018'de Allianz Arena'Daki jübile maçında sahalara veda etmişti.

Ancak MLSssoccer'da yer alan habere göre Schweinsteiger'in 2019 için Chicago ile tekrar anlaştığı ve futbola geri döneceği belirtildi. (Ajansspor)

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