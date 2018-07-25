Schürrle, Fabri'nin yanına gitti
Son olarak Beşiktaş'tan Fabri'yi kadrosuna katan Premier Lig'in yeni ekibi Fulham, Alman futbolcu Andre Schürrle ile anlaştı.
Son olarak Borussia Dortmund forması giyen Andre Schürrle, Fulham ile anlaştı.
Yıldız futbolcu, sağlık kontrolü için Londra'ya gitti. 2013 yılındaki Chelsea macerasının ardından tekrar Premier Lig'e dönmüş oldu.
Fulham, son olarak Beşiktaş'tan Fabri'yi 6 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. (Sporx)
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle