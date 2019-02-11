Scholes, Oldham Athletic'in yeni hocası oldu
Manchester United'ın unutulmaz futbolcularından Scholes, ilk teknik direktörlük deneyimini, İngiltere 4. ligi ekibi Oldham Athletic'te yaşayacak
İngiltere 4. Futbol Ligi takımlarından Oldham Athletic, teknik direktörlüğe Paul Scholes'u getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Milli Takımı formasını 66, Manchester United formasını ise 718 kez giydiği kariyerini 2012-13 sezonu sonunda noktalayan Scholes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Daha önce Manchester United'ın 23 yaş altı ve A takımında antrenörlük görevi yapan 44 yaşındaki Scholes, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.
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