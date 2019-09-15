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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.09.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Schalke'yi gurbetçileri taşıdı!

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Schalke'yi gurbetçileri taşıdı!

Bundesliga'nın 4'üncü hafta maçında geçen sezon Bundesliga'ya yükselen SC Paderborn'a konuk olan Schalke 04, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada müthiş bir dönüşle rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmada Suat Serdar ve Ahmed Kutucu birer gol atarken, Ozan Kabak da karşılaşmanın 86'ncı dakikasında oyuna girdi.

Bundesliga'nın 4'üncü haftasının son maçında SC Paderborn ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.

SC Paderborn deplasmanında karşılaşmanın 8'inci dakikasında Oliveria Souza'nın attığı golle 1-0 yenik duruma düşen Schalke 04, 33'üncü dakikada Salif Sane ile 1-1 eşitliği yakaladı. ilk devresi 1-1 biten karşılamanın ikinci yarısına hızlı başlayan Schalke 04, Suat Serdar'ın 49'uncu dakikada attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmada oyun üstünlüğünü ele geçiren Schalke 04, Amine Harit ile 71'inci dakikada durumu 3-1'e getirdi. 67'nci dakikada Mark Uth'nin yerine oyuna dahil olan Ahmed Kutucu, 83'üncü dakikada attığı şık golle takımı Schalke 04'ü 4-1 öne geçirdi. 85'inci dakikada yeniden sahneye çıkan Amine Harit, kendisinin ikinci, takımının 5'inci golüne imzasını atmayı başardı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında durum değişmedi ve Schalke 04, 1-0 geri düştüğü maçta müthiş bir dönüş yaparak SC Paderborn'u 5-1 mağlup etmeyi başardı.

OZAN KABAK, İLK KEZ RESMİ MAÇTA SCHALKE 04 FORMASI GİYDİ

Uzun süren sakatlığın ardından takımla çalışmalara başlayan ve milli maç arasında oynanan özel maçta FC Viktoria Köln karşısında 90 dakika forma giyen Ozan Kabak, bu akşam SC Paderborn maçının 86'ncı dakikasında Suat Serdar'ın yerine maça girdi ve ilk kez resmi maçta Schalke 04 forması giymiş oldu.

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