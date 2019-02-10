Schalke'ye Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi! Bayern galip...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSchalke'ye Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi! Bayern galip...
GeriFutbol Schalke'ye Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi! Bayern galip...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: AA / Foto: AFP
10.02.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Schalke'ye Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi! Bayern galip...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Schalke'ye Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi! Bayern galip...

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk ettiği Schalke 04'ü 3-1 mağlup etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında Allianz Arena'da Schalke 04'ü ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 12. dakikada Jeffrey Bruma'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Schalke 04, 25. dakikada Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'nun fileleri havalandırmasıyla karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. 27'nci dakikada Polonyalı forvet Robert Lewandowski'nin ağları sarsmasıyla Bayern Münih, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 57. dakikada Serge Gnabry ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 73 dakika oyunda kalan Ahmed Kutucu, Bundesliga'da ikinci golünü kaydetti. 18 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Schalke 04 ile 9 gün önce profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

Schalke 04'te forma giyen diğer Türk asıllı futbolcu Suat Serdar da ilk 11'de yer aldığı maçta 54 dakika oynadı.

Bayern Münih, bu sonuçla puanını 45'e çıkardı ve lider Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Mavi-beyazlı ekip ise 22 puan ve maç fazlasıyla 13. sırada yer alıyor. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 148Fortuna Dusseldorf - Stuttgart
    3
    2,5Üst
    1,60
    3614kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Schalke'ye Ahmed Kutucu'nun golü yetmedi! Bayern galip...

Kırmızı görenlere cezalar kapıda

İstanbul BB, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı devirdi!

İsmi kariyerini tehdit ediyor