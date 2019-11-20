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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 00:13, Son Güncelleme:

Schalke'nin Ahmed Kutucu'yu göndermeye niyeti yok

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Schalke'nin Ahmed Kutucu'yu göndermeye niyeti yok

Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, birçok takımın radarına giren milli oyuncumuz Ahmed Kutucu'nun takımdan ayrılmasının gündemde olmadığını söyledi.

Schneider Alman basınına yaptığı açıklamada, "Onu devre arasında vermemiz mümkün değil. Gelişiminden tamamen memnunuz. Takımımızın ve gelecek planlarımızın çok önemli bir parçası" dedi.

"BENİM AMACIM DÜZENLİ OYNAMAK"

Ahmed Kutucu, A Milli olduğu Andorra maçının ardından Bundesliga'da artık düzenli olarak forma giymek istediğini söylemiş ve, "Benim için bir sonraki adım Bundesliga'da sürekli oynayan bir oyuncu haline gelmek" ifadelerini kullanmıştı.

19 yaşındaki oyuncu için İspanya La Liga'dan önemli takımlarla birlikte Almanya'da Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf ve Freiburg'un kiralama tekliflerinde bulunduğu kaydediliyor.

Bu sezon Schalke'de 8 maçta 146 dakika süre alabilen 19 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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