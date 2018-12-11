Schalke'den Galatasaray'a mesaj var! Maç sonunda...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-2 yenilmesine rağmen grubu üçüncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde kaldı.
Schalke'nin Lokomotiv Moskova'ya yenilmemesi sarı-kırmızılıların Avrupa yoluna devam etmesini sağladı.
Almanlar resmi Twitter hesaplarında Galatasaray'a konu ile ilgili mesaj gönderdi. Schalke, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yeniği paylaşımının altına Galatasaray'ı etiketleyerek "Bir şey değil" mesajını yolladı.
Lokomotiv Moskova, Schalke karşısında 3 puan alsaydı Galatasaray yerine UEFA Avrupa Ligi'ne gidecekti.
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