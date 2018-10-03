Schalke'den altın 3 puan!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın grubunda Schalke 04, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Galatasaray'ın rakipleri Lokomotiv Moskova ve Schalke, Rusya'da karşı karşıya geldi. Schalke, 88. dakikada Weston McKennie'nin golüyle maçı 1-0 kazandı.
İlk maçta Galatasaray'a 3-0 yenilen Moskova temsilcisi 0 puanda kalarak sonuncu sıraya geriledi. Ligde galibiyeti bulunmayan Schalke ise önemli bir galibiyet alarak 4 puana yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova, bir sonraki maçını yine evinde Porto ile oynayacak. Schalke ise Galatasaray deplasmanına gidecek.
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