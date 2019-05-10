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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.05.2019 - 00:59, Son Güncelleme:

Schalke'de David Wagner dönemi

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Schalke'de David Wagner dönemi

 Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04’te, gelecek sezondan itibaren teknik direktörlük görevine David Wagner’in getirileceği bildirildi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Schalke 04'ün, 2019-2020 sezonundan itibaren göreve başlayacak Wagner ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. 

Bu sezon beklenen performansı gösteremeyen ve sezonun bitimine 2 hafta kala 31 puanla 15. sırada bulunan Schalke 04'te, mart ayında Domenico
Tedosco’nun görevine son verilmiş ve sezon sonuna kadar Hollandalı teknik adam Huub Stevens takımın başına getirilmişti. 

Teknik Direktör David Wagner, Hoffenheim ve Borussia Dortmund’un altyapı takımlarını çalıştırdıktan sonra 2015’ten bu yılın başına kadar İngiltere’de Huddersfield Town takımını çalıştırmıştı. Wagner, 1995-1997 yılları arasında da Schalke 04’te oyuncu olarak görev yapmıştı. 

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