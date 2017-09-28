Schalke, Leverkusen’i ağırlıyor

LİGİN orta sıralarında yer alan iki takım cuma akşamı saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Schalke sahasında oynadığı iki maçı kazandı, Bayern Münih’e karşı oynadığı maçı kaybetti.

Leverkusen ise şimdiye kadar bu sezon üç kez deplasmana çıktı. Üç deplasman karşılaşmasından da puansız döndü.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları nedeniyle Bundesliga’da bu hafta cumartesi beş, pazar günü ise üç karşılaşma oynanacak. Lig lideri Dortmund deplasmanda Augsburg ile cumartesi oynuyor.

Ligde ikinci sırada bulunan Hoffenheim ile üçüncü sıradaki Bayern Münih ise pazar günü deplasmanda sahaya çıkacaklar. Hoffenheim Freiburg’a, Bayern Münih ise Hertha Berlin’e konuk oluyor. Haftanın kapanış maçı ise Köln ile RB Leipzig arasında oynanacak. Haftanın maç programı şöyle:

CUMA AKŞAMI SAAT 20.30

Schalke – Leverkusen

CUMARTESİ GÜNÜ 5 MAÇ VAR

Mönchengladbach – Hannover (15.30)

Frankfurt – Stuttgart (15.30)

Augsburg – Dortmund (15.30)

Wolfsburg – Mainz (15.30)

Hamburg – W. Bremen (18.30)

PAZAR 3 MAÇ OYNANACAK

Freiburg – Hoffenheim (13.30)

Hertha Berlin – B. Münih (15.30)

Köln – RB Leipzig (17.30)