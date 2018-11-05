Schalke Galatasaray maçı ne zaman?
Schalke Galatasaray maçı Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda sıralamayı yeniden belirleyecek. 4 puanla grupta üçüncü sırada yer alan Galatasaray, Schalke 04 karşısında üç puan alması halinde 7 puanla üst sıraya çıkacak. Peki, Schalke Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? İşte, birçok futbolseverin ekran başında olacağı karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Schalke 04 ile Veltins-Arena'da karşılaşacak olan Galatasaray, 5 Kasım Pazartesi günü Almanya'ya iniş yaptı. Henry Onyekuru, Feghouli, Belhanda gibi isimlerin kamp kadrosuna alındığı Galatasaray'da, derbide yaşanan kayıp sonrası hedef üç puan olacak. Peki, Schalke Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
SCHALKE 04 GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Schalke 04 karşısına 3 puan mücadelesi verecek. 6 Kasım Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan karşılaşmanın yayıncı kuruluşu henüz bilinmiyor.
4 FUTBOLCU KADRODA YOK
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Düsseldorf kentine hareket eden sarı-kırmızılı kafilede, ameliyat edilen Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Fernando Reges yer almadı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da kafileyle Almanya'ya hareket etti.
Sarı-kırmızılı kafileyi uğurlamak için havalimanına gelen çok sayıda taraftar, teknik direktör Fatih Terim ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Galatasaray, Schalke 04 karşılaşması için son antrenmanını bugün TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Veltins Arena'da ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. Teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcu, TSİ 20.00'de stattaki medya merkezinde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
Sarı-kırmızılıların Almanya kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
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