« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Schalke 04, Pjaca'yı kiraladı!

Schalke 04, Pjaca'yı kiraladı!

Bundesliga ekibi Schalke 04, Juventus'un Hırvat oyuncusu Marko Pjaca'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı

AA
SON GÜNCELLEME

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04, Hırvat milli oyuncu Marko Pjaca'yı Juventus'tan kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığı belirtildi.
Juventus'un 2016'da Dinamo Zagreb'den 23 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattığı Pjaca, geçen sezon yaşadığı ciddi sakatlığın ardından bu sezon İtalya temsilcisinde forma şansı bulamamıştı.

Marko Pjaca, Hırvatistan Milli Takımı'nda 13 maçta görev aldı.




FutbolBundesliga

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ