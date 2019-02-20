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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.02.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

Schalke 04 Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10 yıl sonra ilk karşılaşma

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Schalke 04 Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 10 yıl sonra ilk karşılaşma

Schalke 04 Manchester City maçı ile Şampiyonlar Ligi Son 16 Turunda mücadele devam ediyor. Tarihlerinde sadece 3 kez karşılaşan Manchester City ve Schalke 04, bir üst tura yükselebilmek için avantajı elinde tutmaya çalışacak. Almanya'da oynanacak müsabakada taraftar desteği Mavi Beyazlı takımın arkasında olacak. Peki, Schalke 04, Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Schalke 04 Manchester City maçı ile Şampiyonlar Liginde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. En son 2008/09 sezonunda UEFA Avrupa Ligi A Grubunda karşı karşıya gelen ekiplerden Manchester City, bu maçtan 2-0 galip ayrılmıştı. Peki, Schalke 04 Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SCHALKE 04 MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Schalke 04, Velltins Arena Stadyumu'nda Manchester City'i konuk edecek. 20 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

MAÇ ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER

Karşılaşma öncesinden iki takıma ait bazı bilgiler;

Schalke ile Manchester City, Kupa Galipleri Kupası (1969/70 yarı final) ve UEFA Kupası'nın (2008/09 grup aşaması) ardından üçüncü farklı turnuvada karşı karşıya geliyor.

Nisan 1970'te Schalke'yi Kupa Galipleri Kupası yarı finalinde toplam 5-2'lik skorla eleyen Manchester City, finalde Gornik Zabrze'yi 2-1 yenerek tarihinin ilk ve tek Avrupa kupasını kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarıyla oynadığı son yedi maçı kaybetmeyen Manchester City (6G 1B), son yenilgisini Eylül 2014'te Bayern Münih'ten aldı (0-1). O karşılaşmada Bayern'in başında, şu an City'yi çalıştıran Pep Guardiola vardı.

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdiği son üç sezonda da ikinci turda elenen Schalke, en son 2010/11'de bu turu geçip yarı finale kadar gitmişti.

Avrupa arenasında oynadığı son dokuz iç saha maçını kaybetmeyen Schalke (6G 3B), daha uzun yenilmezlik serisini en son Temmuz 2003 ? Kasım 2004 arasında yakalamıştı (11 maç).  Schalke, ayrıca Nisan 2011'den bu yana evinde ilk kez üst üste üç Şampiyonlar Ligi maçı kazanmak için sahaya çıkıyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkan takımlar arasında en az gol atan ekip olan Schalke (6), bu gollerin beşini ikinci yarılarda buldu. Bu turnuvada Schalke'den (4) daha fazla gole kapama yapan tek takım Borussia Dortmund (5).

Şampiyonlar Ligi'nde grup sonrası eleme aşamasında oynadığı son sekiz deplasman maçının beşini kaybeden Manchester City (2G 1B), sadece Dinamo Kiev (Şubat 2016) ve Basel'i (Şubat 2018) yenebildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında birden fazla gol atabilen ya da asist yapabilen Schalke oyuncusu yok.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla asist yapan oyuncu Manchester City forması giyen Riyad Mahrez (4; Kylian Mbappe ve Memphis Depay ile birlikte).

Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan Manchester City Menajeri Pep Guardiola (2009 & 2011), üçer kez bu mutluluğu yaşayan Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti ve Bob Paisley'nin rekoruna ortak olmak istiyor. Son dokuz sezonun yedisinde en az yarı final gören Guardiola, 2011'den bu yana finale çıkamıyor.

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