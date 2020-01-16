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GeriFutbol Schalke 04, Jean-Clair Todibo'yu sezon sonuna kadar kiraladı
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 00:06,Son Güncelleme:/

Schalke 04, Jean-Clair Todibo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

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Schalke 04, Jean-Clair Todibo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, İspanya'nın Barcelona kulübünde forma giyen Fransız oyuncu Jean-Clair Todibo’yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Todibo’nun 2019-2020 sezonun ikinci yarısında kiralanması konusunda İspanyol ekibiyle anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Schalke 04’ün teknik direktörü David Wagner, Todibo’nun şu an Avrupa’nın en iyi genç savunma oyuncuları arasında yer aldığını belirtti.

Benjamin Stambouli’nin sakatlığının beklenilenden daha uzun sürdüğüne işaret eden Wagner, bundan dolayı bir savunma oyuncusu daha aldıklarını kaydetti. Wagner, genç oyuncunun orta sahada da görev yapabileceğini aktardı.

Fransa'nın Toulouse ekibinden 2019 yılının ocak ayında Barcelona’ya transfer olan genç futbolcu, La Liga’da 4, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 maçta forma giydi.

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