Schalke 04 Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında bu akşam Schalke 04'e konuk olacak. Ameliyat edilen Emre Akbaba ve Nagatomo'nun forma giyemeyeceği karşılaşma öncesi sakatlığı bulunan Eren Derdiyok ile Fernando'nun durumları belirsizliğini koruyor. Galatasaray, son 4 resmi maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, galip gelemedi



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında bu akşam Almanya'nın Schalke 04 takımına konuk olacak. Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.



Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



İskoç hakem görev alacak



Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ile Graeme Stewart üstlenecek. Andrew Dallas ile Nicholas Walsh'ın ilave yardımcı hakem olacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Francis Connor yapacak.



Sarı-kırmızılılarda sakat futbolcuların durumu



Galatasaray'da sakatlığı bulunan 2 futbolcu Schalke 04'e karşı sahadaki yerini alamayacak. Ameliyat edilen Emre Akbaba ile Yuto Nagatomo, bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ile Fernando Reges'in durumları ise belirsizliğini koruyor.



Son 4 resmi maçını kazanamadı



Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçında galibiyet alamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Spor Toto Süper Lig'de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi'nde ise 1 müsabakayı kazanamadı. Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu. Fatih Terim'in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Schalke 04 ile İstanbul'da yaptığı maçtan beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Schalke 04'te 3 eksik



Schalke 04'te 3 futbolcu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Mavi-beyazlı ekipte kaleci Ralf Fahrmann, savunma oyuncusu Hamza Mendyl ile hücum futbolcusu Cedric Teuchert'in sakatlıkları bulunuyor.

Alman takımları ile 30. randevu



Galatasaray, bu akşamki müsabakayla Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 30. maçını oynayacak. Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce UEFA organizasyonlarında 15 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.

Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 15 eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti. Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı. Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.



Schalke 04 ile maçlar



Galatasaray, Avrupa kupalarında ikinci kez eşleştiği Schalke 04 ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda eşleştiği Alman ekibi ile sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki müsabakayı ise 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Galatasaray'ın Schalke 04'le D Grubu'ndaki ilk maçı, golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Müzede 2 Avrupa kupası



Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.