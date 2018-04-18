Schalke 04 Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa'nın en heyecanlı kupalarından Almanya DFB Kupası'nda heyecan sürüyor. Almanya Futbol Federasyonu'nun düzenlediği kupa turnuvasının yarı final mücadelesinde Bundesliga'nın iki güçlü ekibi, Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı müsabaka öncesinde futbolseverler maçın saat kaçta oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını sorgulamaya başladı. Peki, Schalke 04 - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Kupası yarı final mücadelesinde Schalke 04 ve Eintracht Frankfurt bu akşam oynanacak müsabakada karşılaşacak. Kazanan takım adını finale yazdıracak ve Bayern Münih'le kupanın sahibi olmak için mücadele edecek. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte, Schalke 04 - Eintracht Frankfurt maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal da merak konusu oldu. Peki, Schalke 04 Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?
SCHALKE 04 - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bundesliga'nın iki güçlü ekibini Almanya Kupası yarı final maçında bir araya getiren bu heyecan dolu müsabaka, 18 Nisan Çarşamba günü (bugün) saat 21:45'te oynanmaya başlayacak. Bu önemli mücadele, NTV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Almaya Kupası'nda finale kadar çıkan Eintracht Frankfurt, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmada Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olmuş ve kupayı kazanamamıştı.
ALMANYA KUPASI'NDA İLK FİNALİST BAYERN MÜNİH
Almanya Kupası'nda Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup ederek ilk finalist oldu. Bayer Leverkusen deplasmanında aldığı 6-2'lik galibiyetle Almanya Kupası'nda finale yükselen Bayern Münih, kupada 22. kez finalde mücadele edecek. Kupada final karşılaşması 19 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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