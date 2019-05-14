Savunmanın soluna 21'lik Cezayirli geliyor
Cezayir basınından Trabzonspor ile ilgili transfer iddiası ortaya atıldı.
Cezayir'in Hüssein Dey takımında forma giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Naoufel Khacef'in Trabzon'un kıskacında olduğu yazıldı.
Kadrosunda sol bek bölgesinde Filip Novak ve Luiz Ibanez bulunan bordo mavililerde, sezon sonunda Ibanez ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Piyasa değeri 500 bin euro olan Naoufel Khacef bu sezon çıktığı 26 maçta 3 gol, bir de asist yaptı.
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