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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Savunmanın ilacı Danimarka’nın kuleleri

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Savunmanın ilacı Danimarka’nın kuleleri

Fenerbahçe savunmasının Audi Cup’ta yaptığı bariz hatalar sonucu yenilen 11 gol, yönetimin transferde önceliği bu mevkiye vermesine yol açtı.

Sarı lacivertliler, geçmişte Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer ve Danimarka Milli Takımı’nda yan yana oynadığı Zanka’yı alarak, defanstaki krize son vermeyi amaçlıyor.

Kjaer 4 milyon istedi

Sevilla’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Simon Kjaer için İspanyol kulübüne ‘satın alma opsiyonlu kiralama’ teklifinde bulunan ve cevap bekleyen sarı lacivertliler, diğer taraftan Danimarkalı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. 2021’e kadar sözleşmeli olduğu Sevilla’dan yılda 4 milyon Euro alan Kjaer, Fenerbahçe’den aynı rakamı talep etti. 1.91 metrelik tecrübeli stoperin istediği rakamı düşürmeye çalışıyor.

Asıl adı Mathias Jorgensen olan Gambiya asıllı Danimarkalı Zanka’nın transfer ihtimali ise daha yüksek. Bonservisi Premier Lig’den düşen Huddersfield’de bulunan 29 yaşında ve 1.89 metre boyundaki futbolcu, Championships’te oynamak istemediği için takımdan ayrılmayı planlıyor. İngiliz ekibi, 2017’de 2.7 milyon Euro’ya aldığı Zanka’yı daha düşük bir bedele bırakabilir.

Golcü stoper!

Huddersfield formasıyla geçen sezon 25 resmi maça çıkan Zanka, 3 gol attı, 1 de asist yaparken, savunma oyuncuları içinde en fazla gol atan ve maç başına en fazla isabetli pas atan (40) isim oldu. Danimarka Milli Takımı’nın savunmasında birlikte görev yapan iki futbolcudan Kjaer 89, Zanka ise 23 kez milli formayı giydi.

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