Savunmanın ilacı Danimarka’nın kuleleri
Fenerbahçe savunmasının Audi Cup’ta yaptığı bariz hatalar sonucu yenilen 11 gol, yönetimin transferde önceliği bu mevkiye vermesine yol açtı.
Sarı lacivertliler, geçmişte Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer ve Danimarka Milli Takımı’nda yan yana oynadığı Zanka’yı alarak, defanstaki krize son vermeyi amaçlıyor.
Kjaer 4 milyon istedi
Sevilla’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Simon Kjaer için İspanyol kulübüne ‘satın alma opsiyonlu kiralama’ teklifinde bulunan ve cevap bekleyen sarı lacivertliler, diğer taraftan Danimarkalı futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. 2021’e kadar sözleşmeli olduğu Sevilla’dan yılda 4 milyon Euro alan Kjaer, Fenerbahçe’den aynı rakamı talep etti. 1.91 metrelik tecrübeli stoperin istediği rakamı düşürmeye çalışıyor.
Asıl adı Mathias Jorgensen olan Gambiya asıllı Danimarkalı Zanka’nın transfer ihtimali ise daha yüksek. Bonservisi Premier Lig’den düşen Huddersfield’de bulunan 29 yaşında ve 1.89 metre boyundaki futbolcu, Championships’te oynamak istemediği için takımdan ayrılmayı planlıyor. İngiliz ekibi, 2017’de 2.7 milyon Euro’ya aldığı Zanka’yı daha düşük bir bedele bırakabilir.
Golcü stoper!
Huddersfield formasıyla geçen sezon 25 resmi maça çıkan Zanka, 3 gol attı, 1 de asist yaparken, savunma oyuncuları içinde en fazla gol atan ve maç başına en fazla isabetli pas atan (40) isim oldu. Danimarka Milli Takımı’nın savunmasında birlikte görev yapan iki futbolcudan Kjaer 89, Zanka ise 23 kez milli formayı giydi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle