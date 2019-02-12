Savcılığa Nagatomo için suç duyurusu! Küfür...
Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşanan olaylar ile ilgili 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Barosuna üye bir avukat adına yapılan başvuruda, haklarında soruşturma yürütülmesi istenen isimler ise, hakemler Ümit Öztürk, Bülent Yıldırım ve Galatasaray futbolcusu Yuto Nagatomo oldu.
OLAYLI maçta yaşananlar şimdi de adliye koridorlarına yansıdı. Av. Dursun Küçük adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün suç duyurusunda bulunuldu.
Savcılık başvurusunda Av. Küçük’ün, aynı zamanda Trabzonspor AŞ’ye ait hisse senetlerine sahip olduğu, yaşanan olaylar nedeni ile zarara uğradığı öne sürüldü.
10 SANİYE İÇİNDE İKİ KEZ…
Savcılık başvurusunda, Öztürk, Yıldırım ve Nagatamo’nun ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘Sporda şiddet yasasına muhalefet’ ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlarını
işledikleri savunuldu. Başvuru dilekçesinde, Nagatomo’nun, maçın 42.25 ve 42.35’inci dakikalarında iki kez hakeme yönelik ‘F… off’ ( S.. git) dediği kaydedildi. Dilekçede, bu ifadelere rağmen Nagatamo’nun kırmızı kart verilerek cezalandırılmadığı kaydedildi.
MAÇIN SONUCUNU ETKİLEDİ
Dilekçede ayrıca, maçın hakemi Ümit Öztürk’ün verdiği kararlarla, sonucun Trabzonspor aleyhine sonuçlanmasına yol açtığı kaydedildi.
MAHKEME CEZA VERDİ
Savcılık başvurusunda, daha önce yaşanan benzer bir olay sonrası açılan davada ceza çıktığı kaydedildi. Adana Demirspor'un basın sözcüsü T. G.'nin, hakem Hüseyin Göcek'e yönelik küfretmesi sonrası açılan davada mahkeme G.'nin adli para cezasına çarptırdı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından bu açıklamayı yapmıştı...
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