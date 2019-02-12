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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Dinçer GÖKÇE
12.02.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Savcılığa Nagatomo için suç duyurusu! Küfür...

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Savcılığa Nagatomo için suç duyurusu! Küfür...

Pazar akşamı oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında yaşanan olaylar ile ilgili 3 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Barosuna üye bir avukat adına yapılan başvuruda, haklarında soruşturma yürütülmesi istenen isimler ise, hakemler Ümit Öztürk, Bülent Yıldırım ve Galatasaray futbolcusu Yuto Nagatomo oldu.

OLAYLI maçta yaşananlar şimdi de adliye koridorlarına yansıdı. Av. Dursun Küçük adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dün suç duyurusunda bulunuldu.

Savcılık başvurusunda Av. Küçük’ün, aynı zamanda Trabzonspor AŞ’ye ait hisse senetlerine sahip olduğu, yaşanan olaylar nedeni ile zarara uğradığı öne sürüldü.

10 SANİYE İÇİNDE İKİ KEZ…

Savcılık başvurusunda, Öztürk, Yıldırım ve Nagatamo’nun ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘Sporda şiddet yasasına muhalefet’ ve “Kamu görevlisine hakaret” suçlarınıSavcılığa Nagatomo için suç duyurusu Küfür...
işledikleri savunuldu. Başvuru dilekçesinde, Nagatomo’nun, maçın 42.25 ve 42.35’inci dakikalarında iki kez hakeme yönelik ‘F… off’ ( S.. git) dediği kaydedildi. Dilekçede, bu ifadelere rağmen Nagatamo’nun kırmızı kart verilerek cezalandırılmadığı kaydedildi.

MAÇIN SONUCUNU ETKİLEDİ

Dilekçede ayrıca, maçın hakemi Ümit Öztürk’ün verdiği kararlarla, sonucun Trabzonspor aleyhine sonuçlanmasına yol açtığı kaydedildi.

MAHKEME CEZA VERDİ
Savcılık başvurusunda, daha önce yaşanan benzer bir olay sonrası açılan davada ceza çıktığı kaydedildi. Adana Demirspor'un basın sözcüsü T. G.'nin, hakem Hüseyin Göcek'e yönelik küfretmesi sonrası açılan davada mahkeme G.'nin adli para cezasına çarptırdı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından bu açıklamayı yapmıştı...

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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