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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.08.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

"Savaşan bir Fabricio görecekler"

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"Savaşan bir Fabricio görecekler"

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Fabricio Baiano, "Hedefi olan bir kulübe geldim. Bu hedefe katkıda bulunmak için her şeyimi vermek istiyorum." dedi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Baiano, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, en büyük amacının kendisine verilen fırsatı değerlendirmek olduğunu söyledi.

Başkent ekibine gelmeden önce Nobre ve Luccas Claro ile görüştüğünü aktaran Brezilyalı oyuncu, "İkisi de kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler söyledi. Onların yorumları buraya gelmemde çok etkili oldu. Bazı araştırmalar yaptım. Tarihinde başarılar olan bir kulüp olduğunu gördüm. Hedefi olan bir kulübe geldim. Bu hedefe katkıda bulunmak için her şeyimi vermek istiyorum." ifadelerini kullandı. 

Kısa sürede uyum sorununu atlatacağına inandığını dile getiren Baiano, "Burayı çok seveceğimi ve alışacağımı düşünüyorum. Tesislerden çok etkilendim. Çok güzel bir kulüp yapısı var. Takım arkadaşlarımı çok etkileyici buldum. Mücadeleci bir ekip var burada. Antrenmanlar sert ve yoğun geçiyor. Zamanla onlarla daha da fazla iletişime geçme şansım olacak." diye konuştu.

27 yaşındaki Baiano, savaşçı bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taraftarlar, sahaya çıktığımda kendinden birçok şey veren bir futbolcu görecek. Bu kulübün hedefleri için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız her şeyiyle savaşan bir Fabricio görecek. Gençlerbirliği bana burada bulunmam için bir fırsat verdi. Oynayacağım futbolla kulübe bunun karşılığını vermem gerekiyor. Mutlu olduğum sürece burada kalmak isterim. Şu an tüm konsantrasyonum bana verilen bu şansın karşılığını vermek."

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Savaşan bir Fabricio görecekler
 

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