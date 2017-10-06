Savaş uçağına binmek zorunda kaldılar

Portekiz takımı otobüsü Lizbon'daki Figo Maduro Havaalanı'na gelirken de büyük ilgi gördü.

Takımı taşımak üzere C-295 tipi bir askeri uçak seçilmesinin sebebi, Andorra Havaalanı'nın pistinin çok kısa ve dar (1.340 x 30 metre) olmasıydı.

Futbolcular, uçağa binmeden önce hayranlarına bol bol imza verdi.

Portekiz Milli Takımı oyuncuları, binmeden önce uçağı ilgiyle inceledi.

Askeri yetkililer, "C-295 uçakları birçok farklı görevde kullanılır. Bunlardan biri de personel taşımaktır. Normalde daha sade oturma düzeniyle 69 kişiye kadar taşır. Ama bu yolculukta futbolculara göre koltuklamayla kapasite 50'ye indi" dediler.

Portekiz'den 13.45'te havalanan uçak 16.00'da Andorra Havaalanı'na indi.

Porteiz Milli Takımı yetkilileri, jetle Barcelona'ya uçup buradan 3 saate yakın bir karayolu yolculuğu yerine, pervaneli askeri uçakla Andorra'ya uçmayı tercih etti. İspanya sınırlarında yer alan bu havaalanı, Andorra'ya 30 kilometre mesafede...

(NTV Spor)