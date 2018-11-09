Saski Baskonia SAD Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nde altıncı maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Saski Baskonia'nın konuğu olacak. Şu ana kadar çıktığı 5 maçta sadece 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Baskonia karşısında galibiyet elde ederek üst sıralarda yer edinmeyi hedefliyor. Peki, THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesi kapsamında oynanacak Saski Baskonia Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler
Saski Baskonia karşısında mücadele edecek olan Fenerbahçe basket takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında puanını 11'e yükseltmeyi hedefliyor. Peki, Obradoviç'in oyuncularının parkede ciddi bir mücadele vereceği Saski Baskonia Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SASKİ BASKONİA FENERBAHÇE BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Saski Baskonia, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 9 Kasım Cuma günü saat 22.30'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.
Ligde 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.
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