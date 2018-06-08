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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
08.06.2018 - 08:09, Son Güncelleme:

Şaşırtan transfer kararı! Burak Yılmaz...

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Şaşırtan transfer kararı! Burak Yılmaz...

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.

Sezon bitmeden hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Burak Yılmaz kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Adı hem Beşiktaş hem Başakşehir ile anılan 32 yaşındaki yıldız golcü gelecek sezon da bordo mavili formayı giyecek.

Burak için gitmeye çok gönüllü olmadığı Başakşehir defterinin tamamen kapandığı öğrenilirken, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yaşanan bonservis pazarlığında anlaşma sağlanamadığı belirtildi. Siyah beyazlıların Burak'ın bonservisi için maksimum 3 milyon Euro'ya çıktığı belirtilirken, Karadeniz ekibinin 5 milyon Euro'dan aşağı düşmediği ifade edildi.

"ALDIĞI ÜCRETTE İNDİRİM YAPMAYA SOĞUK BAKMADI"
Kulübün ücretinde indirim talep ettiği Burak Yılmaz'ın bu teklifi büyük oranda kabul ettiği ve kontratının bitiş tarihi olan 2020'ye kadar Trabzonspor'da forma giymeye devam edeceğini yönetime ilettiği bildirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "Burak Yılmaz ile birkaç kez bir araya geldik. Bizim kendisinden tek bir talebimiz oldu; o da aldığı ücrette indirime gitmesi. Çok soğuk bakmadı" sözleriyle görüşmeleri doğruladı.

Lig bitmeden Almanya'da fıtık ameliyatı olan Burak Yılmaz'ın yeni teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 1 Temmuz'da başlayacak 2018-2019 sezonu çalışmalarına katılacağı kaydedildi. Bu sezon Karadeniz ekibinde 25 lig maçında 23 gol atan milli forvet 4 de asist yapmıştı. (Akşam)

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