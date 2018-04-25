Şaşırtan değişim! Derbinin 3.5 ÜST oranı...
Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 29 Nisan Pazar günü oynanacak. Dün 2,20 olarak açıklanan 3.5 ÜST oranı ciddi düşüş yaşadı!
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve tatil edilen Türkiye Kupası yarı final rövanşıyla ilgili bugün karar verecek. Fakat iddaaseverler bugünden hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine yüklenmeye başladı.
Dün 2,20 olarak açıklanan 3.5 ÜST tercihi, önce 2,05'e düştü, şu an 1,80'den oynanıyor!
- Aralarındaki son 11 resmi maçın sadece 1'inde 3.5 ÜST tercihi kazandırdı.
- Son 6 resmi maçta ise Galatasaray galibiyeti yok. (2 beraberlik)
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