Sarri'ye özel sigara izni!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Napoli ile karşılaşacak olan Red Bull Leipzig Kulübü, rakip teknik adam Sarri için özel bir oda yaptı.
Soyunma odasında sigara içen Sarri için bir bölüm yapan Leipzig, buradaki duman detektörünü de devre dışı bıraktı. Yapılan bu jest sonrası açıklamalarda bulunan Sarri, "Teknik ekip için her zaman başka bir oda istiyoruz ancak orada yokmuş. Eğer sigara içmemize izin verdilerse, bu gayet iyi" diye konuştu.
Napoli’nin yıldız futbolcusu Marek Hamsik de Sarri’nin sigara içmesiyle ilgili olarak, “Sarri tutkulu bir sigara içicisi, bu gerçekten inanılmaz. Bu kadar çok sigara içen birini görmemiştim. Tanrıya şükür, maçlar sırasında içemiyor” dedi.
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