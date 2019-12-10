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Futbol
10.12.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Sarri'den Merih Demiral kararı! Leverkusen...

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Sarri'den Merih Demiral kararı! Leverkusen...

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Bayer Leverkusen maçının kadrosuna Merih Demiral'ı da aldı.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayer Leverkusen maçının kadrosuna dahil edildi.

Devler Ligi'nde bu sezon tüm maçlarda kadroya alınan milli futbolcu, bu 5 maçın hiçbirinde forma şansı bulamadı. Karşılaşmaya yedek kulübesine başlaması beklenen Merih Demiral, İtalyan çalıştırıcının şans vermesi halinde süre almaya hazır.

Çizme temsilcisinde kadroya alınmayan isimler ise Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey ve Douglas Costa oldu.

Bayer Leverkusen - Juventus mücadelesi 11 Aralık Çarşamba akşamı Bay Arena'da oynanacak.

Sarriden Merih Demiral kararı Leverkusen...

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