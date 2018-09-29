Sarri mi, Klopp mu? TEK MAÇ'ta hangisi gülecek?
Lig Kupası'nda kazanan Sarri olmuştu. Klopp bu sefer ne yapacak? iddaa'da TEK MAÇ olarak oynanabilen 'Chelsea-Liverpool'maçı için öne çıkan notlara göz atalım...
- Sarri: "Hazard kesinlikle dünyanın en iyi futbolcularından biri ama görebildiğim kadarıyla kendini daha da ileriye taşıyabilir. Şu ana kadar sahada gördüğünüz %75-80'i. Çok zeki, teknik olarak mükemmel bir oyuncu."
- Klopp: "Çarşamba günkü yenilgiden dersler çıkardık. Bugün cevap verme şansımızın olması güzel. İki taraf için de sert ve çekişmeli bir maç olacak. Sahada en iyisini verip bu sefer kazanmak istiyoruz."
- Chelsea bugün de kazanırsa, 2014-15 sezonundan sonra ilk defa, Premier Lig'deki ilk 4 iç saha maçını kazanmış olacak.
- Liverpool bugün de kazanırsa, 1990-91 sezonundan sonra ilk defa, Premier Lig'deki ilk 7 maçını kazanmış olacak.
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