Sarri dönemi sona eriyor! Zidane sürprizi...
6-0'lık Manchester City yenilgisi sonrası ligde altıncı sıraya gerileyen Chelsea'de, Sarri dönemi sona ermek üzere...
The Sun'ın iddiasına göre İtalyan teknik adamın yerine Zinedine Zidane gelecek.
Son günlerde Zidane ile temaslar sıklaştırıldı ve Real Madrid'e üst üste 3 kere Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıran Fransız çalıştırıcı ile görüşmelerde son detaylara gelindi.
46 yaşındaki teknik adam şu an boşta ve Premier Lig'de çalışmaya çok hevesli olduğu söyleniyor.
Zidane'ın gelişiyle, onu idol olarak gören Hazard'ın da takımda kalarak sözleşme uzatması bekleniyor...
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