Sarıyer Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 2. Lig Play Off Yarı Final ikinci karşılaşmasında Sarıyer ve Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Play-Off yarı final ilk maçında Sakaryaspor, evinde Sarıyer'i 4-0 mağlup edip, final için avantajı yakalamıştı. Peki, Sarıyer Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Sarıyer ile Sakaryaspor, bir üst ligde mücadele etmek için karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da final bileti almak için mücadele edeceği müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Sarıyer Sakaryaspor maçına ilişkin ayrıntılar...
TFF 2. Lig Play Off Yarı Final Beyaz Grup ikinci maçında Sarıyer, Sakaryaspor'u konuk edecek. 21 Mayıs Salı günü, İstanbul’da Yusuf Ziya Öniş Stadı’nda saat 16.00’da yapılacak mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
TFF 2. Lig'de normal sezonu 69 puanla 4. sırada bitiren Sakaryaspor, 68 puanla 5. sırada tamamlayan Sarıyer ile Spor Toto 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında karşı karşıya gelmiş, mücadele Sakaryaspor'un 4-0'lık galibiyetiyle tamamlanmıştı.
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