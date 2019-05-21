Sarıyer Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Sarıyer Sakaryaspor maçı ile Play Off maçları kaldığı yerden devam ediyor. İlk maçı evinde 4-0'lık skorla tamamlayan Sakaryaspor, bu kez deplasmanda çetin bir mücadele verecek. Bu maçı üstünlükle tamamlaması halinde final etabına yükselecek olan Sakaryaspor, Karagümrük-Manisa maçından çıkacak sonuca göre rakibini öğrenecek. Peki, Sarıyer Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Sarıyer Sakaryaspor maçı ile 2. Lig Play Off finalistleri belli olacak. Finalde galibiyet elde edecek olan takım ise Spor Toto 1. Lig'e çıkacak. Peki, Sarıyer Sakaryaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
SARIYER SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2. Lig Play Off rövanş maçı kapsamında Sarıyer, Sakaryaspor'u ağırlayacak. 21 Mayıs Salı günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşma TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek.
Play-off yarı final ilk maçlarında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fatih Karagümrük'ü 1-0, Sakaryaspor da Sarıyer'i 4-0 mağlup etmişti.
1. Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı TFF 2. Lig play-off finali, 28 Mayıs Salı günü, federasyon tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maç olarak oynanacak.
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