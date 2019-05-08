Sarıyer - Kastamonuspor 1966: 1-0
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sarıyer, sahasında Kastamonuspor 1966’yı konuk etti. Ev sahibi ekip ilk yarının uzatma dakikalarında Mert Kula'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı. Rövanş mücadelesi 13 Mayıs'ta Kastamonu'da oynanacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Hakan Ceylan , Engin Erdem , Deniz Turgut
Sarıyer: Ali Türkan , Ozan Solak , Özgür Çelik , Mert Kula , Feyyaz Belen , Ali Kuçik (Bertul Kocabaş dk. 73 ), Adem Koçak , Hüseyin Bak , Nuri Fatih Aydın (Samet Katanalp dk. 83 ?), Hakkı İsmet Şimşek (Alim Harlak dk. 79 ), Yaser Yıldız
Teknik Direktör: Serdar Bozkurt
Kastamonuspor 1966: Muhammed Birkan Tetik , Bahri Can Avcı , Mustafa Çakır , Kemal Tokak , Şaban Özel , Erkan Taşkıran , Soner Dikmen , Bulut Kaya (Ozan Kılıçoğlu dk. 66 ), Yasin Yener , Abdulaziz Solmaz (Sinan Akaydın dk. 83 ?), Artun Akçakın (Muhammet Haşim Çoban dk. 60 )
Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım
Gol: Mert Kula (dk. 45+3) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Mustafa Çakır, Kemal Tokak, Bahri Can Avcı, Şaban Özel (Kastamonuspor 1966), Özgür Çelik, Ali Kuçik, Adem Koçak, Mert Kula (Sarıyer)
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