Sarılar: Sivasspor, borçsuz hedefe yürüyor

Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir Sivasspor taraftarı olduğunu ve 1973'ten beri Sivasspor'un hiçbir karşılaşmasını kaçırmadığını belirtti.

Sivasspor'da ilk kez 1996-1997 yıllarında Osman Seçilmiş döneminde yönetime girdiğini anlatan Sarılar, "Sivasspor bugünlere geldiyse Osman Seçilmiş döneminde atılan temeller sayesinde geldi. Osman Seçilmiş'in 2. yılında mali işlerde birtakım karışıklıklar oldu. Arkadaşlar mali işlerin başına benim geçmemi istedi. Bunun üzerine Sivasspor'da mali işleri yapmaya başladım." diye konuştu.



Erdal Sarılar, Mecnun Otyakmaz'ın başkanlık yaptığı dönemlerde de mali işlere baktığını, 22 yıldır yönetimde olduğunu ve sadece iki yıl mali işlere bakmadığını dile getirdi.



Sivasspor'un Osman Seçilmiş'ten bu yana denk bütçe anlayışıyla yönetildiğini vurgulayan Sarılar, "Mecnun Otyakmaz gelince bu düzen bozulur' diye düşündüm ama sağ olsun Mecnun başkan gelince bana Erdal, 'her şeyi sen idare et, bizi borçlandırma' dedi. Mecnun başkanın da çok büyük destekleri ile oluyor. Yani ben yaptım benim sayemde oluyor denilmesi, en sinir olduğum kelimedir. Mecnun başkanın icazetleri ile denk bütçe şeklinde götürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "ARALIK MAAŞLARI DAHİL HEPSİNİ ÖDEDİK"

Erdal Sarılar, 2 yıl önce TFF 1. Lig'e düştüklerinde çok korktuğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Mecnun başkana 'biz 1. Lig'e düştük ama kafa olarak düşmedik' dedim.

Çünkü aynı otellerde kalacağız, sözleşmeler devam ediyor. John Boye 550 bin

avro, bir başka futbolcumuz 500 bin avro, Burhan Eşer 2 milyon 50 bin lira alıyor. Bizim gelirimiz ise 8 milyon. Başkan bana 'bütçeyi düşürürüz' dedi. Allah da yardım etti. Ben buna çok inanıyorum. İnsan kafasında 'ben bunu ödeyeceğim' derse Allah yardım ediyor. Tabii bu arada Aatıf Chahechouhe'yu sattık. 32 milyonluk bütçe yaptık. Yıl sonunu da 48 milyonla bitirdik. 46 milyonu topladık. 2 milyon borç ile devrettik. Nasıl bir para geldi, nasıl ödendi, inanamıyorum. O ligin geliri 9 milyon. Allah dört katını nasip etti. Şampiyonluk primi borcumuz vardı. 5 milyonluk şampiyonluk primi bonusu vardı. Sonradan o borcu devrettik. Allah'a şükür giden futbolcuların hepsine ödeyerek, çeklerini vererek bitirdik. Sadece futbolcuların maç başı alacakları var. Aralık maaşları dahil hepsini ödedik. Maç başları da toplam 1 milyon lira, bizim de zaten bankada o kadar paramız var. Yani sıfır borcumuz var."

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen takımlara 50 milyon lira verileceği yönünde asılsız haberlerin kendilerini zor duruma düşürdüğünü dile getiren Sarılar, böyle bir para almadıklarını belirtti.

Borçları olmadığı için ekonomik olarak rahat durumda olduklarına dikkati çeken Sarılar, "Ama paramız da yok. O rahatsızlığımız var. Transfer yapacağız paramız yok. Ancak borcumuz da yok." ifadesini kullandı.

- "BÜTÇEYE RİAYET ETMEK ÖNEMLİ"

Erdal Sarılar, kulübün borçlanmadan nasıl yönettikleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Sezon başında ne yapacağımızı belirliyoruz. Bütçeye riayet etmek önemli. Transfer, hoca, normal giderler, personel giderleri, primler, futbolcu giderleri, bunları kalem kalem yazıp, şablona oturttuğun anda bunu aşmak bu kadar basit. Aslında herkesin bir bütçesi var. Bir memur 4 bin lira maaş alıyorsa onun da bir bütçesi var. Küçük bir bütçe yönetiyor. Bu kulübe uyarlanıyor. Sivasspor olarak bizim de bir bütçemiz var. Biz de onu ayarlıyoruz. Bu sene 72 milyon ayırdık. 44 milyon futbolcu gideri, 6 milyon hoca giderleri, 10 milyon primler,

bunları aşmadığımız sürece denk bir bütçe oluyor. Şu ana kadar Allah'a bin şükür

bankalarla 1 liralık kredi anlaşması yapmadık, krediye de girmedik. Kendi ticaretimden biliyorum, bir kişi gelip bizden mal talep ettiği zaman 3 kişiye sorarım, bankaya sorarım. 'Bu adam nasıl, ödemeleri nasıl' diye sorarım. Oyuncumuz Arouna Kone de gelmeden önce bizi kuzeni Djakaridja Kone'ye sormuş. O da 'durma hemen git' demiş. Çünkü biz Djakaridja Kone ile 2 yıllık anlaşma yaptık. Bir yıl oynadı, ikinci yıl Fransa'ya gitmesine rağmen her ay maaşını ödedik. UEFA'da bir tane dosyamız yok."

İş adamlarının kendi işini yönettiği gibi kulüpleri yönetmesi durumunda kulüplerin batmayacağını savunan Sarılar, "Kulüpler borçsuz olur. Hangi iş adamı kulübünü batırmaya uğraşır ki. Alıp satıp, başarılı olup sonra kenara para koyarsak kulübü iyi yönetiyoruz demektir. Her zaman Mecnun başkanın çok büyük destekleri olduğunu söylemeliyim. Mecnun başkan, bütçe aşımında her zaman çok titiz, bunun için çok teşekkür ediyorum. Başkan sayesinde bizim borcumuz yok." şeklinde konuştu.