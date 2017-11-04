Sarıca: "Değerli bir galibiyet aldık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sarıca, müsabakanın çekişmeli geçtiğini ifade etti.

Darüşşafaka'nın ligin güçlü takımlarından biri olduğunu anlatan Sarıca, "Ligin gidişatı açısında çok değerli bir galibiyet aldık. Darüşşafaka ligin önemli ekiplerinden. Biz ise hala tam takım olamadık. Eksiklere rağmen bu maçları kazanmak ümit veriyor. Sahada sonuna kadar mücadele eden bir takım vardı. Türk oyunculardan katkı alan bir takımız. Oyunun başında Semih Erden'den, genel olarak da Sertaç Şanlı'dan büyük katkı aldık. İlk yarıda savunmada iyi değildik ama kazanmayı bildik." diye konuştu.

Siyah-beyazlı basketbolcu Sertaç Şanlı da takım içinde eksiklikleri yardımlaşarak giderdiklerini belirterek, "Bunu yaptıkça da galibiyetler geliyor. İnşallah bu oyunumuzu daha çok geliştiririz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt ise basın toplantısına katılmadı.