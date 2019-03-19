Sarı Melekler yarı finalde
İlk maçta 3-1 yendiği İtalyan rakibini İstanbul’da da deviren Fenerbahçe Opet, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finaline adını yazdırdı.
İlk maçta 3-1 yendiği İtalyan rakibini İstanbul’da 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş mücadele örneği vererek ... Fenerbahçe Opet 2019 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finaline adını yazdırdı.
1954 yılında Fenerbahçe voleybol ve basketbol şubelerini kuran Ayten Salih ve 1954-61 yılları arasında üst üste şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının 11 oyuncusunun ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın da protokol tribününden izlediği maçta önce korkuttu sonra coşturdu.
İtayan ekibi Savıno Dal Bene Scandıccı karşısında 2-0 geriye düşerek turu riske sokan Fenerbahçe Opet, müthiş bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Özellikle 35 sayıyla oynayan Kübalı Vargas’ın en değerli oyuncu seçildiği maçta kaptan Eda’nın yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe Opet 3-2’lik skorla yarı finale yükseldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Vitra’yı eleyeyen İtayan takımı Imoco Volley Conegliano ile eşleşti. İlk maç 2 veya 4 Nisan tarihlerinde İtalya’da ikinci maç ise 9 veya 10 Nisan tarihlerinde İtalya’da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi Süper Finali ise 18 Mayıs tarihinde Berlin’de oynanacak.
ÖNCE KORKUTTU SONRA COŞTURDU
İlk sete tutuk başlayan sarı lacivertli ekip, 19-25’le 0-1 geriye düştü. İkinci set büyük bir çekişmeye sahne oldu. 26-26’e kadar başa baş geçen seti İtalyan ekibi Savıno Del Bene 26-28 kazanarak 0-2 yaptı. Üçüncü sete Fenerbahçe Opet iyi başladı. Vargas’ın 11 sayısı, kaptan Eda’nın etkili servisleri ve Fatma’nın kritik 2 sayısıyla bu seti 25-22 alan Fenerbahçe Opet durumu 2-1 yaptı.
Sarı Melekler dördüncü sette de muhteşem bir oyun sergileyerek ilk iki sette korkuttukları taraftarlarının yüreğine su serperek 25-17’ye turu garantileyen skora ulaşarak, yarı finale yükselmeyi garantilediler: 2-2.
Formalite şeklinde geçen beşinci seti de Fenerbahçe kolay bir şekilde 15-8 kazanarak skoru ilan etti 3-2.
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