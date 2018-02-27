Sarı Melekler galibiyetle veda etti 3-1
Bu yıl kadrosundan Antrenör İtalyan Marcello Abbondanza, G. Kore’li Kim ve Brezilyalı Natalia’yı kaybeden Fenerbahçe ligde olduğu Avrupa’da da eski günlerini aratıyor.
CEV Şampiyonlar Ligi’nde iki İtalyan takımına karşı dört maçını da kaybeden Sarı Melekler Çek Cumhuriyeti takımı Agel Prostejov’u iki maçta da yenerek Avrupa defterini üçüncülükle kapattı. Dün İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe’de Rahimova 20, Eda Erdem Dündar ise takımına 19 sayı kazandırdı.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Andrii Kovalchuk(xxx) (Ukrayna), Sabine Witte(xxx) (Almanya)
Setler: 25-23, 23-25, 25-13, 25-10
Süre: 28’, 32’, 22’,19’(1.41)
FENERBAHÇE: Dicle (4), Polen(12), Rahimova(20),Eda (19), Nootsara(4), Jerkov(8), Merve(L), Bahar (3), Çağla(3), Damla(-)
AGEL PROSTEJOV: Herelova(9), Weiss(1), Emonts(5), Trnkova(7), Horka(19), Kossanyiova(10), Kovarova(L)(-), Nova (-), Slavikova (-)
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