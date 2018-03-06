Sarı-Lacivertli taraftarlardan Giuliano'ya tepki!
Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano'nun Akhisarspor yenilgisi sonrası rakip takımın golcüsü Yevhen Seleznyov'la Nusret'te yemek yemesi büyük tepkilere neden oldu.
Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar, Brezilyalı oyuncunun böyle bir yemeğe rakip takımın futbolcusu ile gitmesine isyan etti. Bu ikili bir dönem Dnipro'da birlikte oynamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun gol attığı bir lig maçında ilk kez mağlup oldu. (Akşam)
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